Мужчина бросил гранату под машину с людьми, трое мужчин в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Мужчина в Харьковской области бросил гранату РГД под автомобиль с людьми, трое пассажиров с ранениями оказались в больнице, сообщили в полиции Харьковской области, пишет УНН.
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"Житель Ольховатской громады бросил под автомобиль 39-летнего мужчины гранату РГД. Осколочные ранения получили трое мужчин, которые в это время находились в салоне транспортного средства. Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, 45-летний злоумышленник на этом не остановился и забросил еще одну гранату РГД в домовладение других жителей громады. Боеприпас не разорвался. Никто из хозяев дома не пострадал.
Сообщение о происшествии в Купянском районе поступило в полицию 16 апреля около 18:30.
Вещественные доказательства изъяты.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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