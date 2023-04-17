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Мужчина бросил гранату под машину с людьми, трое мужчин в больнице

Мужчина бросил гранату под машину с людьми, трое мужчин в больнице

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Мужчина в Харьковской области бросил гранату РГД под автомобиль с людьми, трое пассажиров с ранениями оказались в больнице, сообщили в полиции Харьковской области, пишет УНН.

Детали

"Житель Ольховатской громады бросил под автомобиль 39-летнего мужчины гранату РГД. Осколочные ранения получили трое мужчин, которые в это время находились в салоне транспортного средства. Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, 45-летний злоумышленник на этом не остановился и забросил еще одну гранату РГД в домовладение других жителей громады. Боеприпас не разорвался. Никто из хозяев дома не пострадал.

Сообщение о происшествии в Купянском районе поступило в полицию 16 апреля около 18:30.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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