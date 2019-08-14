Мужчина до смерти забил соседа во время ссоры из-за давних обид

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В городе Бердичев Житомирской области задержали 38-летнего подозреваемого в убийстве своего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области, передает УНН.

13 августа тело погибшего обнаружил его брат в доме соседа. Произошло это в 9 утра, самого же хозяина дома не было.

По информации полиции известно, что 50-летний мужчина около двух часов ночи нетрезвый пришел в чужой двор и начал ссору из-за давних обид. 38-летний сосед, не настроенный в позднее время гна какие-либо разговоры, набросился на него с кулаками.

Избитого покинул в собственном дворе. Позже, когда понял, что тому плохо, затащил его к веранде своего дома, где снова оставил.

Утром мужчина обнаружил, что пострадавший умер. По предварительному заключению экпертов, причиной смерти стали многочисленные травмы на теле. Подозреваемый испугался и убежал, но в течение дня, осознав содеянное, сам пришел в Бердичевский отдел полиции и рассказал об обстоятельствах убийства.

Досудебное расследование по этому факту ведется по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый в его совершении задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное мужчине может грозить наказание в виде лишения воли на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Коростене Житомирской области полицейские расследуют убийство женщины и самоубийство ее мужа.

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