Чоловік до смерті забив сусіда під час сварки через давні образи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У місті Бердичів Житомирської області затримали 38-річного підозрюваного у вбивстві свого сусіда. Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області, передає УНН.
13 серпня тіло загиблого виявив його брат у хаті сусіда. Сталося це о 9 ранку, самого ж господаря вдома не було.
За інформацією поліції відомо, що 50-річний чоловік близько другої ночі нетверезий прийшов до чужого двору та зчинив сварку через давні образи. 38-річний сусід, не налаштований у пізній час до будь-яких розмов, накинувся на нього з кулаками.
Побитого покинув у власному подвір’ї. Згодом, коли зрозумів, що тому зле, затяг його до веранди свого будинку, де знову залишив.
Вранці чоловік виявив, що постраждалий помер. За попереднім висновком екпертів, причиною смерті стали численні травми на тілі. Підозрюваний злякався та втік, однак упродовж дня, усвідомивши накоєне, сам прийшов до Бердичівського відділу поліції та розповів про обставини вбивства.
Досудове розслідування за цим фактом ведеться за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного у його вчиненні затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
Нагадаємо, у Коростені Житомирської області поліцейські розслідують вбивство жінки та самогубство її чоловіка.