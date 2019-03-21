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Мужчина брызнул из газового баллончика в лицо полицейским

Киев • УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Одесской области мужчина брызнул в лицо из газового баллончика полицейским, которые проводили санкционированный обыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

Мужчина брызнул из газового баллончика в лицо полицейским

Так, происшествие случилось в одном из сел Раздельнянского района.

"29-летний мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей: обращался с правоохранителями агрессивно, попытался сорвать с них нагрудные камеры и в конечном итоге - брызнул в лицо из газового баллончика", - говорится в сообщении.

Пострадавшим была оказана медпомощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Одесской области подсудимый напал на работника СИЗО.

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