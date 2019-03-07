В Одеській області підсудний напав на працівника СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Одеській області чоловік, який в СІЗО чекав на вирок суду, напав на працівника установи. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
"Чекаючи в СІЗО на вирок суду за розбійний напад, агресивно налаштований 36-річний чоловік злісно порушував вимоги режиму в установі, а коли був поміщений за це в карцер, напав на оперуповноваженого і, вдаривши в обличчя, спричинив йому тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом співробітники Ізмаїльського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
"Наразі фігуранту повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомила начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Наталія Старцева.
Нагадаємо, в Одеській області п'яний чоловік вдарив поліцейського і нацькував на нього собаку.