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В Одеській області підсудний напав на працівника СІЗО

В Одеській області підсудний напав на працівника СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В Одеській області чоловік, який в СІЗО чекав на вирок суду, напав на працівника установи. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

"Чекаючи в СІЗО на вирок суду за розбійний напад, агресивно налаштований 36-річний чоловік злісно порушував вимоги режиму в установі, а коли був поміщений за це в карцер, напав на оперуповноваженого і, вдаривши в обличчя, спричинив йому тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом співробітники Ізмаїльського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

"Наразі фігуранту повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомила начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Наталія Старцева.

Нагадаємо, в Одеській області п'яний чоловік вдарив поліцейського і нацькував на нього собаку.

Українські Національні Новини

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