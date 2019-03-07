В Одесской области подсудимый напал на работника СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одесской области мужчина, который в СИЗО ждал приговора суда, напал на работника учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"В ожидании в СИЗО приговора суда за разбойное нападение, агрессивно настроенный 36-летний мужчина злостно нарушал требования режима в учреждении, а когда был помещен за это в карцер, напал на оперуполномоченного и, ударив в лицо, нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По данному факту сотрудники Измаильского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.
"Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. За содеянное ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сообщила начальник следственного отдела Измаильского ОП Наталия Старцева.
Напомним, в Одесской области пьяный мужчина ударил полицейского и натравил на него собаку.