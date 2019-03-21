Чоловік бризнув з газового балончика в обличчя поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Одеській області чоловік приснув в обличчя з газового балончика поліцейським, які проводили санкціонований обшук. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, подія сталася в одному з сіл Роздільнянського району.
"29-річний чоловік намагався перешкодити проведенню санкціонованого обшуку в будинку своїх батьків: поводився з правоохоронцями агресивно, спробував зірвати з них нагрудні камери та зрештою - приснув в обличчя з газового балончика", - йдеться в повідомленні.
Потерпілим була надана меддопомога, зараз вони перебувають на амбулаторному лікуванні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, в Одеській області підсудний напав на працівника СІЗО.