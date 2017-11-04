Мужская сборная Украины обыграла Францию ​​на командном ЧЕ по шахматам

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 105472 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 97698 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102576 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102262 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83290 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102687 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101666 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская мужская сборная нанесла поражение Франции в 6-м туре командного чемпионата Европы, что происходит на Крите, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата Европы.

Решающую партию выиграл Павел Эльянов, а Юрий Криворучко, Руслан Пономарев и Мартин Кравцов расписали ничьи — 2,5: 1,5.

У женщин результат “противоположный” — поражение 1,5: 2,5 против Грузии. У украинок уступила Наталья Жукова, а Анна Музычук, Анна Ушенина и Инна Гапоненко свои партии завершили миром.

Заметим, что после шести туров у мужчин 4 победы против 2 проигрышей — 8 очков и 8 строчка среди 40 команд. Лидирует Венгрия и Россия — 10 баллов. У женщин аналогичные показатели с мужской командой — 8 баллов, но ступенька выше, шестая.

Добавим также, в 7-м туре украинцев ожидает противостояние с румынами, а женщин с поляками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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