Мужская сборная Украины обыграла Францию ​​на командном ЧЕ по шахматам

Решающую партию выиграл Павел Эльянов, а Юрий Криворучко, Руслан Пономарев и Мартин Кравцов расписали ничьи — 2,5: 1,5.

У женщин результат “противоположный” — поражение 1,5: 2,5 против Грузии. У украинок уступила Наталья Жукова, а Анна Музычук, Анна Ушенина и Инна Гапоненко свои партии завершили миром.

Заметим, что после шести туров у мужчин 4 победы против 2 проигрышей — 8 очков и 8 строчка среди 40 команд. Лидирует Венгрия и Россия — 10 баллов. У женщин аналогичные показатели с мужской командой — 8 баллов, но ступенька выше, шестая.

Добавим также, в 7-м туре украинцев ожидает противостояние с румынами, а женщин с поляками.