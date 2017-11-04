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Чоловіча збірна України обіграла Францію на командному ЧЄ з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська чоловіча збірна завдала поразки Франції у 6-му турі командного чемпіонату Європи, що відбувається на Криті, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату Європи.

Вирішальну партію виграв Павло Ельянов, а Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов і Мартин Кравців розписали нічиї - 2,5:1,5.

У жінок результат "протилежний" - поразка 1,5:2,5 проти Грузії. В українок поступилася Наталія Жукова, а Ганна Музичук, Анна Ушеніна і Інна Гапоненко свої партії завершили миром.

Зауважимо, що після шести турів у чоловіків 4 перемоги проти 2 програшів – 8 очок і 8 рядок серед 40 команд. Лідирує Угорщина та Росія – 10 балів. У жінок аналогічні показники з чоловічою командою – 8 балів, але сходинка вища, шоста.

Додамо також, в 7-му турі на українців очікує протистояння з румунами, а жінок з поляками.

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