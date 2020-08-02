В отношении членов ЧВК "Вагнер" в Беларуси избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

“Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК („Приготовление к массовым беспорядкам“). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу”, — отметил Носкевич.

По его словам, группа граждан РФ въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, чтобы улететь из Минска рейсом в Стамбул. “По словам части подозреваемых, рейсом в 10 часов 50 минут. Однако, имея в своем распоряжении достаточный ресурс времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проехала мимо аэропорта и заселилась в отель IBB в Минске”, — сказал глава СК. Он добавил, что граждане РФ забронировали номера в гостинице заранее и одновременно оформили заселения в санаторий “Белорусочка” под Минском.

“Для подтверждения выводов о довольно странном поведении этих людей следствием получена информация с телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег — граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины”, — заявил глава СК. “Практически все принадлежат к „частной военной компании Вагнера“. Понятно, что других решений по всем этим граждан, кроме как задержание и принятие других процессуальных мер, собственно, не предполагалось”, — добавил он.

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Беларуси 33 “вагнеровцев” являются первыми из 180-200 человек, запланированных для “забрасывания” в страну с целью дестабилизации ситуации.

Как сообщалось ранее в УНН, в процессе задержания членов ЧВК “Вагнер” в Беларуси следователи рассказали подробности допросов.

Напомним, в пятницу Офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Так, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, которые были представителями частной военной компании “Вагнер”.

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков ЧВК “Вагнера” есть в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

Как сообщал УНН, в МИД отреагировали на задержание “вагнеровцев” в Беларуси.