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Відносно членів ПВК "Вагнер" в Білорусі обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту

Відносно членів ПВК "Вагнер" в Білорусі обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Прокуратура Білорусі санкціонувала щодо 33 затриманих членів російської ПВК "Вагнер" запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Про це повідомив в суботу голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевіч після зустрічі з президентом країни Олександром Лукашенком, передає УНН із посиланням на БелТА.

“Головним слідчим управлінням центрального апарату Слідчого комітету триває активна фаза розслідування кримінальної справи, порушеної 29 липня по ст. 13 і ч. 2 ст. 293 КК („Приготування до масових заворушень“). Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянина Російської Федерації, і вони затримані. 31 липня в відношенні них наслідком обрана і прокурором санкціонована запобіжний захід у вигляді взяття під варту”, — зазначив Носкевіч.

За його словами, група громадян РФ в’їхала на територію Білорусі ввечері 24 липня, щоб полетіти з Мінська рейсом до Стамбулу. “За словами частині підозрюваних, рейсом о 10 годині 50 хвилин. Проте, маючи в своєму розпорядженні достатній ресурс часу для реєстрації на рейс і, відповідно, на виліт з країни, вся група проїхала повз аеропорт і заселилася в готель IBB в Мінську”, — сказав глава СК. Він додав, що громадяни РФ забронювали номери в готелі заздалегідь і одночасно оформили заселення в санаторій “Белорусочка” під Мінськом.

“Для підтвердження висновків про досить дивну поведінку цих людей наслідком отримана інформація з телефонів затриманих про те, що вони очікують ще кілька груп таких своїх колег — громадян Російської Федерації. Крім того, нами була отримана інформація про те, що вони всі практично мають серйозне бойове минуле. Воювали на сході України”, — заявив глава СК. “Практично всі належать до „приватної військової компанії Вагнера“. Зрозуміло, що інших рішень щодо всіх цих громадян, крім як затримання і прийняття інших процесуальних заходів, власне, не передбачалося”, — додав він.

Раніше Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що затримані у Білорусі 33 “вагнерівців” є першими із 180-200 осіб, запланованих для “закидання” в країну з метою дестабілізації ситуації.

Як повідомлялося раніше в УНН, у процесі затримання членів ПВК “Вагнер” у Білорусі слідчі розповіли про подробиці допитів.

Нагадаємо, у п’ятницю Офіс Генпрокурора України поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

Так, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнер”.

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії “Вагнера” є у списку сайту “Миротворець”. Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.

Як повідомляв УНН, у МЗС відреагували на затримання “вагнерівців” у Білорусі.

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