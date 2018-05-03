Чистили канализацию в Полтавской области: один работник погиб, двое - отравились газом

"3 мая в 9:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Исследовательской в ​​с. Степное Полтавского района, во время чистки канализационного коллектора, у двух мужчин ухудшилось самочувствие, также в результате личной неосторожности в коллектор упал еще один человек", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянин отравился угарным газом из-за подгорания пищи на плите

Как отмечается, бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что мужчина, который упал в коллектор, погиб. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания достали двух мужчин и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшие госпитализированы в Полтавскую центральную районную больницу.

Для проведения спасательных работ привлекались 9 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы техники.