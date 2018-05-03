Чистили каналізацію на Полтавщині: один працівник загинув, двоє - отруїлись газом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Полтавській області під час чистки каналізації загинув робітник, ще двоє госпіталізовани з отруєнням газом. Про це повідомляє прес-служба ГУДСНС у Полтавській області, передає УНН.
“3 травня о 9:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Дослідній в с. Степне Полтавського району, під час чистки каналізаційного колектору, у двох чоловіків погіршилось самопочуття, також, в результаті особистої необережності до колектору впав ще один чоловік”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що чоловік, який впав у колектор загинув. Рятувальники у апаратах захисту органів дихання дістали двох чоловіків та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалих госпіталізовано до Полтавської центральної районної лікарні.
Для проведення рятувальних робіт залучалися 9 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці техніки.