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Число пострадавших в результате удара по Купянску возросло до трех: прокуратура начала расследование

Киев • УНН

 • 70 просмотра

4 июля около 14:00 российская армия обстреляла жилой квартал Купянска. Погибла 55-летняя женщина, три человека получили ранения.

Число пострадавших в результате удара по Купянску возросло до трех: прокуратура начала расследование

Днем войска рф ударили по Купянску Харьковской области, в результате чего погибла женщина и взрывные ранения получили три человека. Харьковская областная прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, передает УНН.

По данным следствия, 4 июля около 14:00 российская армия совершила артиллерийский обстрел жилого квартала в городе Купянск. Погибла 55-летняя женщина. Взрывные ранения получили три человека: 56-летний мужчина, а также две женщины — 66 и 56 лет

- говорится в сообщении.

Детали

В результате удара также были повреждены магазин, детская площадка, выбиты окна в многоквартирных домах.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины) 

- добавили в прокуратуре.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что в Харьковской области российские войска ударили по центру Купянска, по гражданским жителям, возле магазина, есть погибшая и двое раненых.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
Олег Синегубов
Харьковская область
Купянск
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