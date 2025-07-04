росіяни завдали удар біля магазина у центрі Куп'янська: є загибла та поранені

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
10:29 • 11237 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 40127 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 113612 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 170481 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 158806 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 161332 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 100796 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 92878 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 44900 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 31089 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
32%
751мм
Популярнi новини
Армія рф вивела свої ракетоносії з Чорного моря4 липня, 03:36 • 10299 перегляди
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф4 липня, 04:50 • 61815 перегляди
Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих4 липня, 05:13 • 2876 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 70116 перегляди
Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина 07:42 • 21650 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 142873 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 148374 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота3 липня, 13:08 • 141388 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення3 липня, 12:45 • 153748 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)3 липня, 12:24 • 198659 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Піт Гегсет
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 70337 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 131411 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 108819 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 111746 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 113962 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Brent

росіяни завдали удар біля магазина у центрі Куп'янська: є загибла та поранені

Київ • УНН

 • 294 перегляди

У Куп'янську Харківської області російські війська обстріляли центр міста, влучивши біля магазину. Внаслідок атаки загинула 55-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення.

росіяни завдали удар біля магазина у центрі Куп'янська: є загибла та поранені

У Харківській області російські війська вдарили по центру Куп'янська, по цивільних жителях, біля магазину, є загибла та двоє поранених, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав удару по цивільним жителям Куп’янська. Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка

- написав Синєгубов.

З його слів, ще двоє людей зазнали вибухових поранень - 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей: у селі Приколотне Вільхуватської громади постраждали 57-річний чоловік і 51-річна жінка; у селищі Савинці постраждали 22-річна і 39-річна жінки та 23-річний чоловік, повідомив Синєгубов.

У селі Вишнева Савинської громади 56-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету.

Ворог минулої доби активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 38 некерованих авіаційних ракет; 8 КАБ; 12 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 2 fpv-дрони; 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби, 2 цивільні автомобілі (села Вільхуватка, Слизневе); у Ізюмському районі пошкоджено 4 будинки, 2 господарчі споруди (село Бойні), адміністративну будівлю, електромережі, автомобіль (селище Савинці).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Куп'янськ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9