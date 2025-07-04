росіяни завдали удар біля магазина у центрі Куп'янська: є загибла та поранені

У Харківській області російські війська вдарили по центру Куп'янська, по цивільних жителях, біля магазину, є загибла та двоє поранених, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав удару по цивільним жителям Куп’янська. Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка - написав Синєгубов.

З його слів, ще двоє людей зазнали вибухових поранень - 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей: у селі Приколотне Вільхуватської громади постраждали 57-річний чоловік і 51-річна жінка; у селищі Савинці постраждали 22-річна і 39-річна жінки та 23-річний чоловік, повідомив Синєгубов.

У селі Вишнева Савинської громади 56-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету.

Ворог минулої доби активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 38 некерованих авіаційних ракет; 8 КАБ; 12 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 2 fpv-дрони; 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби, 2 цивільні автомобілі (села Вільхуватка, Слизневе); у Ізюмському районі пошкоджено 4 будинки, 2 господарчі споруди (село Бойні), адміністративну будівлю, електромережі, автомобіль (селище Савинці).