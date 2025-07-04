россияне нанесли удар возле магазина в центре Купянска: есть погибшая и раненые

В Харьковской области российские войска ударили по центру Купянска, по гражданским жителям, возле магазина, есть погибшая и двое раненых, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар по гражданским жителям Купянска. Российский снаряд попал в центральной части города, возле магазина. К сожалению, погибла 55-летняя женщина - написал Синегубов.

По его словам, еще два человека получили взрывные ранения - 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали, медики стабилизируют их состояние.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек: в селе Приколотное Ольховатской громады пострадали 57-летний мужчина и 51-летняя женщина; в поселке Савинцы пострадали 22-летняя и 39-летняя женщины и 23-летний мужчина, сообщил Синегубов.

В селе Вишневая Савинской громады 56-летний мужчина пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.

Враг за прошедшие сутки активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 38 неуправляемых авиационных ракет; 8 КАБ; 12 БпЛА типа "Герань-2"; 1 БпЛА типа "Ланцет"; 1 БпЛА типа "Молния"; 2 fpv-дрона; 1 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе поврежден служебный автомобиль коммунальной службы, 2 гражданских автомобиля (села Ольховатка, Слизневое); в Изюмском районе повреждены 4 дома, 2 хозяйственные постройки (село Бойни), административное здание, электросети, автомобиль (поселок Савинцы).