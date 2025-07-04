Кількість постраждалих внаслідок удару по Куп’янську зросла до трьох: прокуратура розпочала розслідування

Вдень війська рф вдарили по Куп’янську Харківської області, внаслідок чого загинула жінка та вибухові поранення отримали троє людей. Харківська обласна прокуратура прокуратура розпочала розслідування за за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, передає УНН.

За даними слідства, 4 липня близько 14:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл житлового кварталу в місті Купʼянськ. Загинула 55-річна жінка. Вибухові поранення отримали троє людей: 56-річний чоловік, а також дві жінки — 66 та 56 років - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок удару також було пошкоджено магазин, дитячий майданчик, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України) - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляв, що у Харківській області російські війська вдарили по центру Куп'янська, по цивільних жителях, біля магазину, є загибла та двоє поранених.