Удар РФ по Днепру 18 июня - количество раненых возросло до 10 человек

Фото: ГСЧС Украины

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Днепру 18 июня увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

10 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Контекст

Утром 18 июня российские войска нанесли удар баллистикой по Днепру. В результате погиб человек, также сообщалось о 9 раненых.

Также в результате удара пострадало частное предприятие.

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