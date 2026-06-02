Число погибших от удара рф по Днепру возросло до 11, среди них двое детей
Киев • УНН
Удар рф по Днепру унес жизни уже 11 человек, среди жертв двое детей, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Уже 11 погибших... Из них двое — дети. Тела женщины и 8-летнего мальчика спасатели достали из-под руин изувеченной врагом четырехэтажки в Днепре
По его словам, "пострадавших 37, в больницах остаются 22 из них". У них осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы, добавил глава ОВА.
