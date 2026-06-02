Число погибших от удара рф по Днепру возросло до 11, среди них двое детей

Удар рф по Днепру унес жизни уже 11 человек, среди жертв двое детей, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Уже 11 погибших... Из них двое — дети. Тела женщины и 8-летнего мальчика спасатели достали из-под руин изувеченной врагом четырехэтажки в Днепре - сообщил Ганжа.

По его словам, "пострадавших 37, в больницах остаются 22 из них". У них осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы, добавил глава ОВА.

