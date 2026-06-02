В Днепре количество пострадавших из-за атаки РФ возросло до 37, среди них четверо детей
Киев • УНН
В результате атаки на Днепр пострадали 37 человек и погибли девять человек. В больницах находятся 22 пациента, четверо из которых в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр возросло до 37 человек, среди них четверо детей. В больницах остаются 22 пострадавших, четверо - в тяжелом состоянии. Погибли 9 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Увеличивается количество пострадавших из-за вражеской атаки на Днепр. На данный момент их 37. Среди раненых четверо детей
Мальчики 6 и 16 лет и 13-летняя девочка госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одна девочка 14 лет на амбулаторном лечении.
Всего в больницах остается 22 человека. Четверо – "тяжелые".
К сожалению, возросло и число погибших. россияне оборвали жизни 9 человек, среди них один ребенок
