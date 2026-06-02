В Днепре количество пострадавших из-за атаки РФ возросло до 37, среди них четверо детей

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр возросло до 37 человек, среди них четверо детей. В больницах остаются 22 пострадавших, четверо - в тяжелом состоянии. Погибли 9 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Мальчики 6 и 16 лет и 13-летняя девочка госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одна девочка 14 лет на амбулаторном лечении.

Всего в больницах остается 22 человека. Четверо – "тяжелые".

К сожалению, возросло и число погибших. россияне оборвали жизни 9 человек, среди них один ребенок - добавил Ганжа.

