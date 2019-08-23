Чипсы занимают треть снекового рынка Украины - аналитики

КИЕВ. 23 августа. УНН. С апреля 2017 года по март 2018-го продажи на рынке снеков в Украине выросли на 6,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.