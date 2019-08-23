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Чипсы занимают треть снекового рынка Украины - аналитики

Чипсы занимают треть снекового рынка Украины - аналитики

Киев  •  УНН

 • 93961 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. С апреля 2017 года по март 2018-го продажи на рынке снеков в Украине выросли на 6,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.

Речь идет о росте продаж продукта в натуральном выражении.

Также сообщается, что в денежном выражении продажи снеков выросли на 24,7%.

Уточняется, что самой большой категорией по продажам в натуральном выражении являются семена подсолнечника.

"С апреля 2017 года по март 2018-го продажи этой категории выросли на 16,1% в денежном выражении, но упали на -6,6% в натуральном", - рассказали аналитики.

Также отмечается, что основной вклад в рост рынка снеков внесла категория "картофельных чипсов", занимающая долю в 34% в денежном и 23,3% в натуральном выражении. Продажи картофельных чипсов в течение отчетного периода выросли на 29% и 21% в денежном и натуральном выражении соответственно, пишут аналитики.

Напомним, по данным Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании, употребление картофельных чипсов повышает риск развития онкологических заболеваний.

А по данным Национального исследовательского совета (Италия), употребление чипсов удваивает риск преждевременной смерти.

Потребление снеков в целом увеличивает риск возникновения заболеваний центральной нервной системы, а также повышает риск развития ишемической болезни сердца.

О том, что снеки могут нанести непоправимый вред здоровью человека, свидетельствует эксперимент, проведенный в прошлом году учителем химии совместно с учениками днепропетровской школы.

По результатам эксперимента, проведенного на грызунах, установили, что употребление снеков может спровоцировать потерю зрения и выпадение волос, в худшем случае - летальный исход.

Как сообщал УНН, ранее в пачке чипсов торговой марки "Каждый день", которые были приобретены в одном из супермаркетов Львова, дети обнаружили мертвую мышь.

Производством ТМ "Каждый день" занимается ООО "Снек Экспорт", которое принадлежит отцу бывшего радикала и нардепа Сергея Рыбалки и входит в семейную группу компаний по производству и реализации снековой продукции.

Сегодня упомянутый “Снек Экспорт” фигурирует в уголовном производстве по факту “финансирование терроризма”. Досудебное расследование по уголовному делу вели следователи СБУ. По их данным, именно ООО "Снек Экспорт" подписывало "соглашения" с контрагентами на территории, подконтрольной "ЛНР".

Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму - ред.) предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снек Экспорт" по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.

В марте 2018 года одному из топ-менеджеров “Снек Экспорт” - Юрию Джабраилову - был вынесен обвинительный приговор.

Апелляционное рассмотрение уголовного производства по делу - по факту пособничества в финансировании терроризма - состоится 17 сентября текущего года, в Полтавском апелляционном суде.

Самого же нардепа Рыбалку украинские правоохранители заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

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