Снэки провоцируют заболевания сердечно-сосудистой и центральной нервной системы - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Потребление снэков увеличивает риск возникновения заболеваний центральной нервной системы. Об этом сообщают эксперты Американской кардиологической ассоциации, передает УНН со ссылкой на healthyeating.sfgate.com.
Сообщается, что снэки относятся к продуктам с высоким содержанием рафинированных углеводов, сахара и низкой питательной ценностью.
"Потребление слишком большого количества рафинированных или богатых сахаром продуктов приводит к повышению уровня триглицеридов в крови, одновременно снижая уровень поддерживаемого здоровьем холестерина. В дальнейшем это способствует развитию окислительного стресса (заболевание нервной системы - ред.)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным экспертов, снэки увеличивают риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Им более подвержены люди, страдающие избыточным весом.
Как писал УНН, от употребления снэков ослепли, облысели и умерли подопытные мыши. Эксперимент проводили школьники в Днепре.
Врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.
С целью ограничить употребление снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.
В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.
Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.
Также напомним, в 2018 году за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу экс-народного депутата ВР VIII созыва Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.