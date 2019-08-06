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Снеки провокують захворювання серцево-судинної і центральної нервової системи - вчені

Снеки провокують захворювання серцево-судинної і центральної нервової системи - вчені

Київ • УНН

 • 18749 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Споживання снеків збільшує ризик виникнення захворювань центральної нервової системи. Про це повідомляють експерти Американської кардіологічної асоціації, передає УНН з посиланням на healthyeating.sfgate.com.

Повідомляється, що снеки відносяться до продуктів з високим вмістом рафінованих вуглеводів, цукру і низькою поживною цінністю.

"Споживання занадто великої кількості рафінованих або багатих цукром продуктів призводить до підвищення рівня тригліцеридів в крові, одночасно знижуючи рівень підтримуваного здоров'ям холестерину. Надалі це сприяє розвитку окисного стресу (захворювання нервової системи - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними експертів, снеки збільшують ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи. До них більше схильні люди, які страждають надмірною вагою.

Як писав УНН, від вживання снеків осліпли, облисіли та померли піддослідні миші. Експеримент проводили школярі в Дніпрі.

Лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, людям у віці, а також вагітним.

З метою обмежити вживання снеків населенням, в РФ вирішили ввести податок на такі продукти.

В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.

Відзначимо, що згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, незважаючи на всі застереження медиків.

Також нагадаємо, в 2018 році за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові екс-народного депутата ВР VIII скликання Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.

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