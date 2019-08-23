Чіпси займають третину снекового ринку України - аналітики

КИЇВ. 23 серпня. УНН. З квітня 2017 року по березень 2018 року продажі на ринку снеків в Україні зросли на 6,8%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчить дослідження ритейл-аудиту Nielsen, передає УНН.