Чіпси займають третину снекового ринку України - аналітики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. З квітня 2017 року по березень 2018 року продажі на ринку снеків в Україні зросли на 6,8%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчить дослідження ритейл-аудиту Nielsen, передає УНН.
Йдеться про зростання продажів продукту в натуральному вираженні.
Також повідомляється, що в грошовому вираженні продажі снеків виросли на 24,7%.
Уточнюється, що найбільшою категорією з продажу в натуральному вираженні є насіння соняшнику.
"З квітня 2017 року по березень 2018 року продажі цієї категорії зросли на 16,1% в грошовому вираженні, але впали на -6,6% в натуральному", - розповіли аналітики.
Також зазначається, що основний внесок в зростання ринку снеків внесла категорія "картопляних чіпсів", що займає частку в 34% в грошовому та 23,3% у натуральному вираженні. Продажі картопляних чіпсів протягом звітного періоду зросли на 29% і 21% в грошовому і натуральному вираженні відповідно, пишуть аналітики.
Нагадаємо, за даними Агентства з харчових стандартів (FSA) Великої Британії, вживання картопляних чіпсів підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.
А за даними Національної дослідницької ради (Італія), вживання чіпсів подвоює ризик передчасної смерті.
Споживання снеків в цілому збільшує ризик виникнення захворювань центральної нервової системи, а також підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби серця.
Про те, що снеки можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю людини, свідчить експеримент, проведений в минулому році вчителем хімії разом з учнями дніпропетровської школи.
За результатами експерименту, проведеного на гризунах, встановили, що вживання снеків може спровокувати втрату зору і випадання волосся, у гіршому випадку - летальний результат.
Як повідомляв УНН, раніше в пачці чіпсів торгової марки "Кожен день", які були придбані в одному із супермаркетів Львова, діти виявили мертву мишу.
Виробництвом ТМ "Кожен день" займається ТОВ "Снек Експорт", яке належить батькові колишнього радикала і нардепа Сергія Рибалки і входить в сімейну групу компаній з виробництва і реалізації снекової продукції.
На сьогодні згаданий "Снек Експорт" фігурує у кримінальному провадженні за фактом "фінансування тероризму". Досудове розслідування у кримінальній справі вели слідчі СБУ. За їхніми даними, саме ТОВ "Снек Експорт" підписувало "угоди" з контрагентами на території, підконтрольній "ЛНР".
Більш того, прокурори у справі (за фактом пособництва тероризму - ред.) надали докази смс-листування топменеджерів ТОВ "Снек Експорт" з питань поставок снеків в ОРДЛО.
У березні 2018 року одному з топменеджерів "Снек Експорт" - Юрію Джабраїлову - було винесено обвинувальний вирок.
Апеляційний розгляд кримінального провадження у справі - за фактом пособництва в фінансуванні тероризму - відбудеться 17 вересня поточного року, в Полтавському апеляційному суді.
Самого ж нардепа Рибалку українські правоохоронці запідозрили в державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження.