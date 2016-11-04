Чиновницу задержали на взятке в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Чиновницу из Винницкой области задержали на взятке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
Установлено, что указанное должностное лицо в течение нескольких лет систематически требовало и получало от малообеспеченных семей района неправомерную выгоду за назначение такой помощи в размере 50% от ее суммы.
Чиновницу задержали сегодня в собственном кабинете при получении средств, которые она в очередной раз потребовала у многодетной матери.
В общем в настоящее время задокументировали и доказали получение чиновницей неправомерной выгоды в размере около 170 тыс. грн.
Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины.