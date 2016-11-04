Чиновницю затримали на хабарі на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Чиновницю з Вінницької області затримали на хабарі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Встановлено, що вказана службова особа протягом декількох років систематично вимагала та отримувала від малозабезпечених сімей району неправомірну вигоду за призначення такої допомоги у розмірі 50% від її суми.
Чиновницю затримали сьогодні у власному кабінеті під час отримання коштів, які вона в черговий раз вимагала у багатодітної матері.
Загалом на даний час задокументовано та доведено отримання чиновницею неправомірної вигоди у розмірі біля 170 тис. грн.
Жінку затримано в порядку ст.208 КПК України.