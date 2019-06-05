Чиновники прилетели в Грузию для возвращения 10 детей арестованной украинки

"Получила последнюю информацию о возвращении 10 детей задержанной в Грузии гражданки Украины. Сегодня группа уполномоченных представителей органа опеки и попечительства прибыла в Грузию", - сообщила Омбудсмен.

По ее словам, для осуществления процедуры передачи детей украинской стороне сегодня в Грузию вылетает и представитель Министерства иностранных дел Украины.

"Держу ситуацию на контроле", - добавила она.

Ранее МИД Украины сообщал о том, что работает над вопросом обеспечения правовых оснований, чтобы передать 10 детей гражданки Украины, задержанной в Грузии, их бабушке в Украине.

Добавим, 37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Несовершеннолетних, по документам являющихся ее детьми, она планировала вывезти в Абхазию. В частности, грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая на днях была задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка с 10-и - 2017 годарождения, а еще трое - 2018 года рождения.

Как сообщал УНН, тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.