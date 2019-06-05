Чиновники прилетіли до Грузії для повернення 10 дітей арештованої українки

КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні до Грузії прибула українська група уповноважених представників органу опіки та піклування, які мають повернути 10 дітей затриманої у цій країні громадянки України. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.