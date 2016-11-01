Чиновники образования в Кировоградской области обогатились на закупке угля для школ

Установлено, что должностные лица отдела образования, молодежи и спорта Кировоградской районной государственной администрации по результатам тендера заключили договор на поставку каменного угля в количестве 647 тонн на общую сумму 1,5 млн грн. Однако, в дальнейшем, чиновники заключили с победителем закупки дополнительное соглашение, в соответствии с которой цена выросла на 11%. Таким образом уголь для образовательных учреждений приобрели по завышенной цене, что повлекло ущерб интересам государства в размере 380 тысяч гривен.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Национальной полиции.