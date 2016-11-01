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15 марта, 19:03 • 114031 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163306 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136015 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128655 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111849 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104924 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101051 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Чиновники образования в Кировоградской области обогатились на закупке угля для школ

Чиновники образования в Кировоградской области обогатились на закупке угля для школ

Киев • УНН

 • 7772 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кировоградская местная прокуратура выявила факт злоупотреблений на 380 тысяч гривен при проведении процедуры закупки угля для школ и детских садов Кировоградского района. Начато уголовное производство. Об этом проинформировали в областной прокуратуре, сообщает УНН.

Установлено, что должностные лица отдела образования, молодежи и спорта Кировоградской районной государственной администрации по результатам тендера заключили договор на поставку каменного угля в количестве 647 тонн на общую сумму 1,5 млн грн. Однако, в дальнейшем, чиновники заключили с победителем закупки дополнительное соглашение, в соответствии с которой цена выросла на 11%. Таким образом уголь для образовательных учреждений приобрели по завышенной цене, что повлекло ущерб интересам государства в размере 380 тысяч гривен.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Национальной полиции.

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