Чиновники освіти на Кіровоградщині збагатились на закупівлі вугілля для шкіл
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кіровоградська місцева прокуратура викрила факт зловживань на 380 тисяч гривень при проведенні процедури закупівлі вугілля для шкіл та дитячих садочків Кіровоградського району. Розпочато кримінальне провадження. Про це проінформували в обласній прокуратурі, повідомляє УНН.
Встановлено, що посадові особи відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної державної адміністрації за результатами тендеру уклали договір на поставку кам’яного вугілля в кількості 647 тонн на загальну суму 1,5 млн грн. Однак, у подальшому, чиновники уклали з переможцем закупівлі додаткову угоду, відповідно до якої ціна зросла на 11 %. Таким чином вугілля для освітніх закладів придбали за завищеною ціною, що спричинило збитки інтересам держави в розмірі 380 тисяч гривень.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим Національної поліції.