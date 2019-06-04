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Чиновники готовятся вылететь в Грузию, чтобы вернуть 10 детей арестованной украинки

Чиновники готовятся вылететь в Грузию, чтобы вернуть 10 детей арестованной украинки

Киев  •  УНН

 • 9795 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Хмельницкой области определили группу сопровождающих для возвращения десяти малолетних детей арестованной в Грузии украинки к родственникам в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает УНН.

"Министерство социальной политики совместно с Министерством иностранных дел Украины принимает меры по возврату в Украину десяти детей, украинских граждан, которые остались без родительской опеки, в связи с задержанием правоохранительными органами Грузии матери детей и которые сегодня временно находятся в семейных формах воспитания на территории этого государства", - сообщили в Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, Минсоцполитики имеет информацию, что семья с детьми ранее проживала на территории Хмельницкой области, где и сегодня проживают родственники детей.

В соответствии с Порядком возвращения в Украину лишенных родительской опеки детей, являющихся гражданами Украины, возвращения детей непосредственно возложено на местные государственные администрации.

Сейчас Хмельницкой областной государственной администрацией по поручению Минсоцполитики принимаются неотложные меры по социальной защите украинских детей.

В частности, Ярмолинецкая райгосадминистрация Хмельницкой области провела заседание комиссии по вопросам защиты прав ребенка при Ярмолинецкой райгосадминистрации; приняла распоряжение главы Ярмолинецкой райгосадминистрации "О возвращении в Украину малолетних детей, оставшихся без родительской опеки"; утвердила состав группы уполномоченных лиц с целью обеспечения возврата и сопровождения малолетних детей из Грузии в Украину (в состав входят представители районной государственной администрации: специалисты службы по делам детей; отдела образования, молодежи и спорта, врач-педиатр и врач-реанимолог).

Также райгосадминистрация предусмотрела средства для возвращения детей в Украину группой уполномоченных лиц.

Сейчас происходят организационные меры для осуществления авиаперелета в Грузию.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало о том, что работает над вопросом обеспечения правовых оснований, чтобы передать 10 детей гражданки Украины, задержанной в Грузии, их бабушке в Украине.

Напомним, 37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Несовершеннолетних, которые по документам являются ее детьми, она планировала вывезти в Абхазию. В частности, грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая на днях была задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка с 10 - 2017 рождения, а еще трое - 2018 года рождения.

Как сообщал УНН, тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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