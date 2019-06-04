Чиновники готуються вилетіти до Грузії, щоб повернути 10 дітей заарештованої українки

"Міністерство соціальної політики разом із Міністерством закордонних справ України вживає заходи щодо повернення до України десяти дітей, українських громадян, які залишилися без батьківського піклування, у зв’язку з затриманням правоохоронними органами Грузії матері дітей та які на сьогодні тимчасово перебувають у сімейних формах виховання на території цієї держави", - повідомили в Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, Мінсоцполітики має інформацію, що родина з дітьми раніше проживала на території Хмельницької області, де і на сьогодні проживають родичі дітей.

Відповідно до Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України, повернення дітей безпосередньо покладено на місцеві державні адміністрації.

Наразі Хмельницькою обласною державною адміністрацією за дорученням Мінсоцполітики вживаються невідкладні заходи щодо соціального захисту українських дітей.

Зокрема, Ярмолинецька райдержадміністрацієя Хмельницької області провела засідання комісії з питань захисту прав дитини при Ярмолинецькій райдержадміністрації; ухвалила розпорядження голови Ярмолинецької райдержадміністрації „Про повернення до України малолітніх дітей, які залишились без батьківського піклування”; затвердила склад групи уповноважених осіб з метою забезпечення повернення та супроводу малолітніх дітей з Грузії до України (до складу входять представники районної державної адміністрації: фахівці служби у справах дітей; відділу освіти, молоді та спорту; лікар-педіатр та лікар-реанімолог).

Також райдержадміністрація передбачила кошти для повернення дітей до України групою уповноважених осіб.

Наразі відбуваються організаційні заходи для здійснення авіаперельоту до Грузії.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло про те, що працює над питанням забезпечення правових підстав, щоб передати 10 дітей громадянки України, затриманої у Грузії, їхній бабусі в Україну.

Нагадаємо, 37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Неповнолітніх, які за документами є її дітьми, вона планувала вивезти до Абхазії. Зокрема, грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину громадянки України, яка на днях була затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 - 2017 року народження, а ще троє - 2018 року народження.

Як повідомляв УНН, тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.