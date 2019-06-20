Чиновника "Запорожгаза" задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. За вымогательство и получение неправомерной выгоды задержан сотрудник отделения ПАО "Запорожгаз". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
"19 июня правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения им неправомерной выгоды в сумме 10 тысяч гривен в помещении регионального отделения ПАО "Запорожгаз" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области", - указали в прокуратуре.
Правоохранители установили, что этот чиновник пообещал жителю Каменско-Днепровского района не начислять штрафные санкции по использованию газа "в счет уплаты ему денежных средств в сумме 10 тысяч гривен".
Готовится письменное уведомление о подозрении лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Напомним, в Запорожье землеустроителя задержали на взятке в миллион.