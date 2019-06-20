Чиновника "Запоріжгазу" затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. За вимагання та отримання неправомірної вигоди затримано посадовця відділення ПАТ "Запоріжгаз". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.
"19 червня правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання ним неправомірної вигоди в сумі 10 тисяч гривень в приміщенні регіонального відділення ПАТ "Запоріжгаз" в місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області", - вказали у прокуратурі.
Правоохоронці встановили, що цей чиновник пообіцяв жителю Кам’янсько-Дніпровського району не нараховувати штрафні санкції щодо використання газу "в рахунок сплати йому грошових коштів в сумі 10 тисяч гривень".
Готується письмове повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Нагадаємо, у Запоріжжі землевпорядника затримали на хабарі у мільйон.