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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Чиновника "Запоріжгазу" затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. За вимагання та отримання неправомірної вигоди затримано посадовця відділення ПАТ "Запоріжгаз". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.

Чиновника "Запоріжгазу" затримали на хабарі

"19 червня правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання ним неправомірної вигоди в сумі 10 тисяч гривень в приміщенні регіонального відділення ПАТ "Запоріжгаз" в місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області", - вказали у прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що цей чиновник пообіцяв жителю Кам’янсько-Дніпровського району не нараховувати штрафні санкції щодо використання газу "в рахунок сплати йому грошових коштів в сумі 10 тисяч гривень".

Готується письмове повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, у Запоріжжі землевпорядника затримали на хабарі у мільйон.

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