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У Запоріжжі землеупорядника затримали на хабарі у мільйон

У Запоріжжі землеупорядника затримали на хабарі у мільйон

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. На хабарі у понад мільйон гривень затримано керівника одного з запорізьких землевпорядних підприємств. Про це у Facebook повідомила речниця Генерального прокурора України лариса Сарган, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що директор одного з підприємств Запоріжжя вимагав понад мільйон гривень у приватного підприємця. Зловмисник обіцяв вплинути на посадових осіб місцевої влади для отримання рішення на надання права викупу земельної ділянки", - написала Сарган.

За її словами, особу затримано під час отримання неправомірної вигоди та вилучено кошти на загальну суму 1 млн 39 тис. грн.

Наразі в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 368 та ч.3 ст. 369-2 вирішується питання про оголошення затриманому про підозру. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють всіх причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, посадовці природного парку за хабар видавали "абонементи" на нелегальний вилов риби.

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