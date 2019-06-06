В Запорожье землеустроителя задержали на взятке в миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. На взятке более миллиона гривен задержан руководитель одного из запорожских землеустроительных предприятий. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Правоохранители установили, что директор одного из предприятий Запорожья требовал более миллиона гривен у частного предпринимателя. Злоумышленник обещал повлиять на должностных лиц местной власти для получения решения на предоставление права выкупа земельного участка", - написала Сарган.
По ее словам, лицо задержано при получении неправомерной выгоды и изъяты средства на общую сумму 1 млн 39 тыс. грн.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают всех причастных к преступлению лиц.
Напомним, чиновники парка за взятку выдавали "абонементы" на нелегальный вылов рыбы.