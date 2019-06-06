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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109799 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136633 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144300 просмотра

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В Запорожье землеустроителя задержали на взятке в миллион

В Запорожье землеустроителя задержали на взятке в миллион

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. На взятке более миллиона гривен задержан руководитель одного из запорожских землеустроительных предприятий. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Правоохранители установили, что директор одного из предприятий Запорожья требовал более миллиона гривен у частного предпринимателя. Злоумышленник обещал повлиять на должностных лиц местной власти для получения решения на предоставление права выкупа земельного участка", - написала Сарган.

По ее словам, лицо задержано при получении неправомерной выгоды и изъяты средства на общую сумму 1 млн 39 тыс. грн.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают всех причастных к преступлению лиц.

Напомним, чиновники парка за взятку выдавали "абонементы" на нелегальный вылов рыбы.

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