Посадовці природного парку за хабар видавали "абонементи" на нелегальний вилов риби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Посадових осіб національного природного парку "Нижньодніпровський" у Херсонській області викрили на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що керівники двох науково-дослідних природоохоронних відділень заповідника вимагали двадцять п’ять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця. У цю суму зловмисники оцінили вартість щомісячного "абонемента" на вилов риби у водоймах парку без оформлення необхідних дозвільних документів та непритягнення комерсанта до передбаченої природоохоронним законодавством відповідальності. Як кур'єра ділки залучили до оборудки свого знайомого", - йдеться в повідомленні.
Посередника затримали в обласному центрі, Херсоні, під час отримання частини хабара — п’ятнадцяти з половиною тисяч гривень.
У межах відкритого кримінального провадження обом посадовцям оголошено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою - ред.), посереднику — за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України.
Нині тривають слідчі дії для вставлення всіх обставин справи та інших можливих фактів протиправної діяльності посадовців.
Нагадаємо, у Запоріжжі майор вимагав хабарі за відстрочку від служби.