Чиновники парка за взятку выдавали "абонементы" на нелегальный вылов рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Должностных лиц национального природного парка "Нижнеднепровский" в Херсонской области разоблачили в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух научно-исследовательских природоохранных отделений заповедника требовали двадцать пять тысяч гривен от местного предпринимателя. В эту сумму злоумышленники оценили стоимость ежемесячного "абонемента" на вылов рыбы в водоемах парка без оформления необходимых разрешительных документов и непривлечение коммерсанта к предусмотренной природоохранным законодательством ответственности. Как курьера дельцы привлекли к сделке своего знакомого", - говорится в сообщении.
Посредника задержали в областном центре, Херсоне, во время получения части взятки - пятнадцати с половиной тысяч гривен.
В рамках открытого уголовного производства обоим чиновникам объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - ред.), посреднику - по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Сейчас проводятся следственные действия для вставки всех обстоятельств дела и других возможных фактов противоправной деятельности должностных лиц.
Напомним, в Запорожье майор требовал взятки за отсрочку от службы.