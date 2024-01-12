Чиновника столичного метрополитена подозревают в убытках 13,1 млн на поставке вагонов

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю КП "Киевский метрополитен" в служебной халатности и нанесенные 13,1 млн грн убытков на поставках вагонов для подземки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении одному из заместителей КП "Киевский метрополитен" в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

Установлено, что в период 2012-2017 годов КП "Киевский метрополитен", используя средства, предоставленные по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, заключило договоры с двумя акционерными обществами рф по производству и поставке последними вагонов для метрополитена.

Указанными договорами предусмотрены штрафные санкции за нарушение условий поставки указанных вагонов. Как сообщается, в период 2013-2014 годов поставщики нарушили условия договора и в определенные сроки не поставили вагоны в адрес КП "Киевский метрополитен".

Однако подозреваемый, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без вычета суммы штрафа, чем причинил коммунальному предприятию убытки в размере 13,1 млн грн - указали в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

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