Посадовця столичного метрополітену підозрюють в збитках 13,1 млн на постачанні вагонів
Київ • УНН
Заступника директора КП "Київський метрополітен" підозрюють у завданні 13,1 млн грн збитків через недбалість при постачанні вагонів.
Правоохоронці повідомили про підозру заступнику КП "Київський метрополітен" у службовому недбальстві і завдані 13,1 млн грн збитків на поставках вагонів для підземки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному із заступників КП "Київський метрополітен" у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)
Деталі
Встановлено, що у період 2012-2017 років КП "Київський метрополітен", використовуючи кошти, надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами рф щодо виробництва та поставки останніми вагонів для метрополітену.
Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів. Як повідомляється, у період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен".
Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.
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