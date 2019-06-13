Действующий чемпион Украины усилился российским обладателем Континентального кубка

В составе "Донбасса" Малевич играл в сезоне 2011/12. Результативный защитник провел 52 матча регулярного чемпионата ВХЛ, заработав 39 очков (10 + 29) при коэффициенте полезности "+14", а также 10 поединков плей-офф (11 очков, 4 + 7, +/- равно "+7").

Прошлый сезон хоккеист начал в КХЛ, выступая за "Северсталь". По ходу сезона вернулся в "Арлан". Именно с этим клубом Малевич стал чемпионом Казахстана в сезоне 2017/18, а также обладателем Континентального кубка-2019.

Также Малевич в КХЛ успел защищать цвета "Нефтехимика", "Витязя" Подольск, "Атланта" Мытищи, "Торпедо" Нижний Новгород, "Сочи", "Югры" Ханты-Мансийск, "Рубина" Тюмень, "Амура" Хабаровск.

Примечательно, что в послужном списке габаритного защитника выступления в Континентальной хоккейной лиге (231 матч), Высшей хоккейной лиге (74 матча), чемпионате Казахстана (112 матчей), чемпионате Беларуси (173 матча) и других лигах.

Добавим, в одном из сезонов ВХЛ Малевича признали лучшим защитником. Также в сезоне-2011/12, выступая за "Донбасс" в Континентальном кубке, Малевич стал лучшим защитником турнира.