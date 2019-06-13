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Чинний чемпіон України підсилився російським володарем Континентального кубку

Київ • УНН

 • 9430 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Володар Континентального кубку, чемпіон Казахстану, досвідчений захисник КХЛ Володимир Малевич повернувся в донецький "Донбас", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Чинний чемпіон України підсилився російським володарем Континентального кубку

У складі "Донбасу" Малевич грав в сезоні 2011/12. Результативний захисник провів 52 матчі регулярного чемпіонату ВХЛ, заробивши 39 очок (10 + 29) при коефіцієнті корисності "+14", а також 10 поєдинків плей-оф (11 очок, 4 + 7, +/- дорівнює "+7").

Минулий сезон хокеїст розпочав у КХЛ, виступаючи за "Сєвєрсталь". По ходу сезону повернувся в "Арлан". Саме з цим клубом Малевич став чемпіоном Казахстану в сезоні 2017/18, а також володарем Континентального кубка-2019.

Також Малевич у КХЛ встиг захищати кольори "Нафтохіміка", "Витязя" Подольск, "Атланта" Митище, "Торпедо" Нижній Новгород, "Сочі", "Югри" Ханти-Мансійськ, "Рубіна" Тюмень, "Амура" Хабаровськ.

Примітно, що у послужному списку габаритного захисника виступи в Континентальній хокейній лізі (231 матч), Вищій хокейній лізі (74 матчі), чемпіонаті Казахстану (112 матчів), чемпіонаті Білорусі (173 матчі) та інших лігах.

Додамо, в одному із сезонів ВХЛ Малевича визнали кращим захисником. Також в сезоні-2011/12, виступаючи за "Донбас" у Континентальному кубку, Малевич став найкращим захисником турніру.

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