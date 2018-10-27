Действующие чемпионы Украины по баскетболу усилились лучшим нападающим чемпионата Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. “Черкасские Мавпы” продолжили искать замену травмированным игрокам, заключив трехмесячное соглашение с американским защитником Аланом Арнеттом (рост 196 см). Об этом сообщает сайт “Мавп”, передает УНН.
В Европе американец провел два своих последних сезона и имел впечатляющую статистику.
В сезоне 2015-2016 Арнет выступал за словацкий “Lucenec”, где имел 21,7 очков, 2,6 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч.
В прошлом сезоне новичок “Черкасских Мавп” стал самым результативным игроком чемпионата Болгарии. Алан со своим “Ямбол” вышел в плей-офф болгарского чемпионата, но остановился в 1/4. Его средние цифры впечатляют и большим количеством подборов.
В среднем за игру в NBL Арнетт имел 21,7 очков, 6,8 подборов и 3,1 передачи. Кроме звания самого результативного игрока лиги Арнетт получил и титул лучшего легионера прошлогоднего чемпионата Болгарии.
Заметим, что новичок “Черкасских Мавп” уже заявлен на Кубок Европы FIBA и на следующей неделе имеет шанс сыграть в черкасском ДС “Строитель” против румынской “Стяуа”.