Чинні чемпіони України з баскетболу підсилились кращим нападником чемпіонату Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. “Черкаські Мавпи” продовжили шукати заміну травмованим гравцям, уклавши тримісячну угоду з американським захисником Аланом Арнеттом (зріст 196 см). Про це інформує сайт “Мавп”, передає УНН.
У Європі американець провів два свої останні сезони та мав вражаючу статистику.
У сезоні 2015-2016 Арнет виступав за словацький “Lucenec”, де мав 21,7 очок, 2,6 підбирання та 2,8 передачі у середньому за матч.
У минулому сезоні новачок “Черкаських Мавп” став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Болгарії. Алан зі своїм “Ямболом” вийшов у плей-оф болгарського чемпіонату, але зупинився в 1/4. Його середні цифри вражають і великою кількістю підбирань.
У середньому за гру в NBL Арнетт мав 21,7 очок, 6,8 підбирань та 3,1 передачі. Окрім звання найрезультативнішого гравця ліги Арнетт отримав і титул кращого легіонера минулорічного чемпіонату Болгарії.
Зауважимо, що новачок “Черкаських Мавп” уже заявлений на Кубок Європи FIBA і на наступному тижні має шанс зіграти в черкаському ПС “Будівельник” проти румунської “Стяуа”.