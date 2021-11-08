Чем займется новое объединение Разумкова и боится ли реакции Банковой: рассказывает один из "слуг народа”

Цитата

“Организовалось новое межфракционное объединение, мы будет заниматься координацией, проработкой общей позиции и достижения тех вещей, ради которых мы шли в парламент. Мы же давали много предвыборных обещаний”, - сообщил Гурин.

Детали

На вопрос о направлениях будущей деятельности собеседник УНН напомнил, что в объединение войдет много разных людей, “профессиональных, по разным направлениям”, поэтому определенных движений стоит ждать по всем этим направлениям.

Говоря о первых шагах МФО, он обратил внимание на необходимость наработки плана.

"Первые шаги - это всегда оценка ситуации и наработка плана. Другого не бывает. Так и будем двигаться", - сказал нардеп.

На вопрос о возможной реакции от фракции “Слуг народа", он напомнил, что находится в составе более чем 10 МФО.

"Я не помню, чтобы была какая-то позиция в отношении МФО. Возможно, по этому МФО будет позиция, но я ее еще не знаю. У нас во фракции - демократия, как вы знаете, мы же строим демократическое общество, так же ведем и себя. МФО - это новые инструменты, новые возможности. У нас же во фракции какая позиция: чтобы депутаты были как можно более эффективны”, - отметил собеседник.

Относительно реакции Банковой, Гурин отметил, что ее не слышал, и “не представляет, чтобы офис Президента стал комментировать создание внутрипарламентских структур”.

“Возможно, если будут беседы - пойдем разговаривать. Я со всеми разговариваю”, - сказал он.

Народный избранник добавил, что создать объединение было решено на предыдущей неделе, предложил объединиться именно Разумков.

Контекст

Народный депутат, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединение "Разумная политика".

Перечень депутатов - в письме на имя председателя ВР Руслана Стефанчука о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". В него вошли 25 депутатов, в том числе и из "Слуги народа".

Так, кроме Разумкова, там есть 2 представителя "Батькивщины", исключенная из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, остальные - "слуги".