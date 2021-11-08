Чим займеться нове об’єднання Разумкова і чи боїться реакції Банкової: розповідає один зі “слуг народу”

Цитата

“Організувалось нове міжфракційне об’єднання, ми буде займатись координацією, опрацюванням спільної позиції і досягнення тих речей, задля яких ми йшли у парламент. Ми ж давали багато передвиборчих обіцянок”, - повідомив Гурін.

Деталі

На питання щодо напрямків майбутньої діяльності співрозмовник УНН нагадав, що до об’єднання увійде багато різних людей, “фахових, по різних напрямках”, тож певних рухів варто чекати по всіх цих напрямках.

Говорячи про перші кроки МФО, він звернув уувагу на необхідність напрацювання плану.

“Перші кроки – це завжди оцінка ситуації і напрацювання плану. Іншого не буває. Так і будемо рухатись”, - сказав нардеп.

На питання щодо можливої реакції від фракції “Слуг народу”, він нагадав, що перебуває у складі більш ніж 10 МФО.

“Я не мап’ятаю щоб була якась позиція щодо МФО. Можливо, щодо цього МФО буде позиція, але я її ще не знаю… У нас у фракції – демократія, як ви знаєте, ми ж будуємо демократичне суспільство, так само поводимо і себе. МФО – це нові інструменти, нові можливості. У нас же у фракції яка позиція: щоб депутати були якомога більш ефективні”, - зазначив співрозмовник.

Щодо реакції Банкової, Гурін зазначив, що її не чув, і “не уявляє, щоб Офіс Президента став коментувати створення внутрішньопарламентських структур”.

“Можливо, якщо будуть бесіди – підемо розмовляти. Я з усіма розмовляю”, - сказав він.

Народний обранець додав, що створити об’єднання було вирішено попереднього тижня, запропонував об’єднатись саме Разумков.

Контекст

Народний депутат, ексспікер парламенту Дмитро Разумков опублікував список із 25 нардепів, які увійшли до його міжфракційного об'єднання "Розумна політика”.

Перелік депутатів - у листі на ім'я голови ВР Руслана Стефанчука про створення у парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". До нього увійшли 25 депутатів, зокрема, і зі "Слуги народу".

Так, окрім Разумкова, там є 2 представники "Батьківщини", виключена з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, решта - "слуги".