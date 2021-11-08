Разумков опублікував список нардепів зі свого міжфракційного об'єднання

Деталі

Перелік депутатів - у листі на ім'я голови ВР Руслана Стефанчука про створення у парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". До нього увійшли 25 депутатів, зокрема, і зі "Слуги народу".

Так, окрім Разумкова, там є 2 представники "Батьківщини", виключена з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, решта - "слуги".

Цитата:

"... публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання. Звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення", - написав Разумков у Telegram.

Доповнення

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Раніше повідомлялося, що рішення про позбавлення Разумкова депутатського мандату можуть ухвалити на з’їзді партії “Слуга народу”.

Разумков своєю чергою заявляв, що позиватиметься до суду, якщо його лишать мандата.