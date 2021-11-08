Разумков опубликовал список нардепов из своего межфракционного объединения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народный депутат, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединение "Разумная политика", пишет УНН.
Детали
Перечень депутатов - в письме на имя председателя ВР Руслана Стефанчука о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". В него вошли 25 депутатов, в том числе и из "Слуги народа".
Так, кроме Разумкова, там есть 2 представителя "Батькивщины", исключенная из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, остальные - "слуги".
Цитата:
"...публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения. Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании", - написал Разумков в Telegram.
Дополнение
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.
Ранее сообщалось, что решение о лишении Разумкова депутатского мандата могут принять на съезде партии “Слуга народа”.
Разумков в свою очередь заявлял, что обратится в суд, если его лишат мандата.