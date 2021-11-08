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Разумков опубликовал список нардепов из своего межфракционного объединения

Киев • УНН

 • 44955 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народный депутат, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал список из 25 нардепов, которые вошли в его межфракционное объединение "Разумная политика", пишет УНН.

Разумков опубликовал список нардепов из своего межфракционного объединения

Детали

Перечень депутатов - в письме на имя председателя ВР Руслана Стефанчука о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". В него вошли 25 депутатов, в том числе и из "Слуги народа".

Так, кроме Разумкова, там есть 2 представителя "Батькивщины", исключенная из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, остальные - "слуги".

Цитата:

"...публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения. Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании", - написал Разумков в Telegram.

Дополнение

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Ранее сообщалось, что решение о лишении Разумкова депутатского мандата могут принять на съезде партии “Слуга народа”.

Разумков в свою очередь заявлял, что обратится в суд, если его лишат мандата.

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