Чигринский получил травму и пропустит концовку сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. ФК “АЭК” потерпел кадровой потери — у клубов получил травму украинский защитник Дмитрий Чигринский, передает УНН со ссылкой на SDNA.
Ресурс утверждает, что у 33-летнего центрбека повреждения приводящей мышцы бедра. Данная травма помешает принять участие украинцу до конца нынешнего сезона, а именно в финале Кубка Греции и заключительном туре греческого первенства.
Примечательно, что контракт Чигринского из “АЕКом” истекает в конце нынешнего сезона.
Заметим, что в 25 поединках этого сезона защитник отметился тремя голами и получил три желтые карточки.