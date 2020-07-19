Чигринський отримав травму та пропустить кінцівку сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. ФК “АЕК” зазнав кадрової втрати — у клубів отримав травму український захисник Дмитро Чигринський, передає УНН з посиланням на SDNA.
Ресурс стверджує, що у 33-річного центрбека пошкодження привідного м’яза стегна. Дана травма завадить прийняти участь українцю до кінця нинішнього сезону, а саме у фіналі Кубку Греції та заключному турі грецької першості.
Примітно, що контракт Чигринського з “АЕКом” закінчується в кінці нинішнього сезону.
Зауважимо, що в 25 поєдинках цього сезону оборонець відзначився трьома голами та отримав три жовті картки.