Чигринський отримав травму та пропустить кінцівку сезону

Ресурс стверджує, що у 33-річного центрбека пошкодження привідного м’яза стегна. Дана травма завадить прийняти участь українцю до кінця нинішнього сезону, а саме у фіналі Кубку Греції та заключному турі грецької першості.

Примітно, що контракт Чигринського з “АЕКом” закінчується в кінці нинішнього сезону.

Зауважимо, що в 25 поєдинках цього сезону оборонець відзначився трьома голами та отримав три жовті картки.